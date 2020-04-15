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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом "Аэрофлота"

На борту находятся более 260 человек
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Граждане РФ, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота". Об этом сообщил корреспондент ТАСС из аэропорта имени Джона Кеннеди.

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На электронном табло в первом терминале воздушной гавани в 20:07 по местному времени (03:07 мск) появилась информация о том, что рейс SU103 отправлен. Ожидаемое время прибытия в аэропорт Пулково - 11:45 мск. Далее самолет вылетит в аэропорт Шереметьево, время прибытия пока не уточняется.

Как сообщили сотрудники "Аэрофлота", на борту находятся более 260 человек. Пассажиры в беседах с корреспондентом ТАСС отметили, что живут в Московской и Ленинградской областях.

В числе вылетевших в РФ - несовершеннолетние. Одна из девочек сообщила корреспонденту ТАСС, что является российской школьницей и участвовала в программе, по которой должна была около года учиться в США. Она уточнила, что в общей сложности данным рейсом возвращаются четыре учившиеся в США российские школьницы, включая нее.

Во вторник на борту этого же самолета Boeing 777-300 в Нью-Йорк из Москвы прибыла группа американцев, пожелавших вернуться в США.

Зарегистрировались 276 человек

Согласно информации генконсульства РФ в Нью-Йорке, на рейс в Санкт-Петербург во вторник зарегистрировались 276 человек. Как заявили ТАСС в дипмиссии, "были предприняты все необходимые меры для отправки на родину российских граждан, находившихся в тяжелом положении на территории США".

Российские дипломаты выразили благодарность Координационному совету организаций российских соотечественников в США и организации "Русская молодежь Америки" "за своевременную помощь гражданам России, оказавшимся в тяжелом положении на территории США". В дипмиссии сообщили, что после прохождения необходимых карантинных мероприятий в связи с посещением дипломатами аэропорта генконсульство "будет готово в самое ближайшее время продолжать оказывать в полном объеме необходимую помощь российским гражданам по обеспечению их законных интересов".

Возвращение россиян

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля сообщил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой.

Штат Нью-Йорк является сейчас одним из основных очагов распространения коронавируса в стране. В нем выявлено уже свыше 203 тыс. случаев заражения, зафиксировано более 10,8 тыс. летальных исходов. Такую информацию приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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