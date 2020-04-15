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Globo: прокуратура Бразилии усмотрела проявления расизма в записи в Twitter министра

Министр образования Абраам Вейнтрауб на своей странице в Twitter подшучивал над китайским акцентом, и намекал на то, что Пекин может оказаться в выигрыше от пандемии COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд страны за разрешением провести расследование в отношении министра образования Абраама Вейнтрауба, обвиняемого в расизме. Об этом сообщила во вторник газета Globo.

В начале апреля Вейнтрауб разместил у себя в Twitter публикацию, в которой подшучивал над китайским акцентом, и намекал на то, что Пекин может оказаться в выигрыше от пандемии COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа). Столкнувшись с резкой реакцией посла КНР в Бразилии Ян Ваньмина, министр позже удалил публикацию.

"Упомянутые единицы информации указывают на то, что министр образования Абраам Браганса ди Вашконсулуш Вейнтрауб 4 апреля опубликовал, а впоследствии удалил уничижительные высказывания, содержащие намеки в отношении китайского народа <...>, что может считаться уголовным преступлением", - приводит газета цитату из документа за подписью заместителя генпрокурора латиноамериканской республики Умберто Жака.

В соответствии с УК Бразилии с учетом отягчающих обстоятельств политику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Это первое обвинение в адрес членов правительства президента Жаира Болсонару, которому генпрокуратура дала ход после назначения президентом нового главы ведомства, уточняет газета. Ранее были отклонены несколько тяжб в адрес самого бразильского лидера. Без разрешения высшей судебной инстанции страны открытие расследований в отношении политиков в ранге министра запрещено конституцией.

Теги
БразилияКитай
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