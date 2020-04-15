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Пандемия коронавируса нового типа

В Якутии начнут шить многоразовые медицинские костюмы для медиков

Планируется изготовлять около 30 костюмов в день

ЯКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Многоразовые костюмы и защитные маски начнут шить в ателье в Якутске для учреждений, сотрудники которых участвуют в мероприятиях по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС в среду сообщила заместитель председателя правительства Якутии, заместитель председателя оперативного штаба региона Ольга Балабкина.

"Дополнительно для обеспечения средств индивидуальной защиты медицинских работников организован пошив в ателье "Силуэт" [находится в Якутске] защитных многоразовых масок и костюмов. Распределение определено по учреждениям, работающим непосредственно в очаге инфекции, это - Минздрав, управление Роспотребнадзора и полиция, а также по жизнеобеспечивающим предприятиям, например, работники энергетики, ЖКХ, транспорта", - сообщила Балабкина.

Как отметили ТАСС в ателье "Силуэт", пошив костюмов начнется в среду. На текущий момент планируется изготовлять около 30 костюмов в день. "Выбрана хлопчатобумажная ткань, плотная, без примесей. На данный момент мы получили заказы с городских больниц, интересуются также медики из других районов", - рассказал представитель компании.

"Медицинские работники республики сегодня обеспечены средствами индивидуальной защиты в расчете на 1,5 месяца. Для дальнейшего снабжения были привлечены дополнительные средства из республиканского бюджета на сумму свыше 15 млн рублей, которые 11 апреля доставлены в республику авиакомпанией "Якутия" бесплатно в виде благотворительной помощи республике", - добавила Балабкина.

Как отметила Балабкина, закуплено и доставлено более 390 тыс. медицинских масок, 3 тыс. пар перчаток и свыше 900 защитных костюмов для врачей и медперсонала. "Ожидаем до конца недели поступление закупленных за республиканский бюджет в КНР 5 млн масок дополнительно", - добавила Балабкина.

О коронавирусе в Якутии

В Якутии по последним данным заразились коронавирусом 26 человек, выздоровели 13 человек. В республике действует режим полной самоизоляции до 30 апреля включительно в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Алданском и Ленском районах республики, а также на территории поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Помимо того, объявлен карантин в городе Алдан и поселке Ленинский, оба населенных пункта находятся в Алданском районе.

Теги
РоссияЯкутияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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