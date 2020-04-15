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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор рекомендует школьникам в условиях карантина меньше пользоваться гаджетами

В ведомстве отметили, что по окончании школы с близорукостью сталкиваются от 30% до 50% выпускников
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор советует российским школьникам ограничить использование гаджетов для снижения нагрузки на глаза, так как в связи с переходом школ на дистанционное обучение дети вынуждены больше работать за компьютером. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Роспотребнадзора в среду.

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"В период карантинных мероприятий, когда дети вынуждены учиться удаленно и больше времени проводить дома в сидячем положении за компьютером, родителям рекомендуется ограничить использование гаджетов для профилактики заболеваний органов зрения, нарушения осанки и сколиоза у школьников", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, по данным гигиенических исследований, по окончании школы с близорукостью сталкиваются от 30% до 50% выпускников. Для профилактики этого достаточно устраивать десятиминутные перерывы между занятиями, в течение которых необходимо делать упражнения для снятия напряжения с мышц и гимнастику для глаз. Иначе чрезмерная нагрузка на зрение грозит не только покраснением и сухостью глаз, но и расплывчатостью и нечеткостью зрения при взгляде вдаль, а также головной болью и болями в шее и плечевых суставах.

Минпросвещения РФ для профилактики коронавируса рекомендовало российским регионам временно переводить учеников на дистанционное обучение.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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