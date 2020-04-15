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Посольство РФ в США выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу в Праге

Речь идет о компании Squire Patton Boggs

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Посольство России в США выясняет роль американской компании Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, на соответствующий запрос фирма пока не ответила. Об этом сообщил во вторник российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"По сообщениям противников ликвидации мемориала, доклад с обоснованием соответствующего решения подготовила американская фирма Squire Patton Boggs, - приводит пресс-служба диппредставительства ответы Антонова на вопросы СМИ. - На наши обращения вашингтонский офис фирмы не ответил. По всей видимости, им есть, что скрывать". "Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена", - добавил дипломат.

Он с сожалением констатировал, что снос памятника не вызвал интереса в американских СМИ.

"Неинтересно им и освещать открытие памятников нацистским пособникам в США, публиковать наши протесты и опровержения нападок на советских ветеранов, - обратил внимание он. - The New York Times и Национальное общественное радио до сих пор не разместили статью посольства касательно их лживых публикаций о герое Российской Федерации Алексее Ботяне. Разрекламированные высокие стандарты американской журналистики больше не работают".

Памятник Ивану Коневу был снесен 3 апреля по решению властей района Прага-6, на административной территории которого он был установлен. Мемориал маршалу, как утверждают представители властей района, планируется установить в будущем Музее ХХ века. Средства на его создание готова выделить мэрия Праги. Однако пока нет ответа на вопрос, что это будет за музей и когда он возникнет.

Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором на площади Интербригады был установлен указанный памятник. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Его инициатором был староста района Ондржей Коларж.

Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, освободили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.

Теги
СШАЧехияРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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