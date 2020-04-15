Предприятия Камчатки привлекут на сезонный промысел рыбы 10 тыс. приезжих рыбаков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Предприятия Камчатки привлекут на сезонный лов рыбы до 10 тыс. рыбаков из других регионов РФ и ближнего зарубежья. Решается вопрос их размещения в местных гостиницах для обеспечения режима самоизоляции, сообщил ТАСС начальник отдела по рыболовству краевого Минрыбхоза Владимир Давыдов.

"Мы прорабатываем различные варианты развития ситуации с распространением коронавируса, в том числе и самые негативные. Но уже сегодня понятно точно - лососевую путину этого года мы не имеем права пропустить, однако меры безопасности будут усилены: всех прибывающих мы отправляем на 14-дневную самоизоляцию, также прорабатываем вопрос о возможном размещении сотрудников на карантин с отельерам края. Планируется, что на путину-2020 в Камчатский край прилетит около 10 тыс. приглашенных специалистов. На Камчатку прибыли на работу уже 500 человек", - сказал Давыдов.

Если авиасообщение между регионами будет закрыто, то планируется приглашать на работу местных жителей, которые раньше не очень охотно соглашались терять основное место работы ради сезонной занятости, добавил он. "Сегодня есть люди, которые из-за пандемии оказались в сложной финансовой ситуации, и, возможно, они согласятся на наши условия работы. Тем более, что заработок на путине, обычно, бывает очень достойным", - сказал Давыдов.

В прошлом году камчатские рыбаки обеспечили 31% общероссийского улова и 45% вылова по дальневосточному бассейну. Первое место в структуре вылова занимает минтай, на втором месте - тихоокеанские лососи. В 2019 году предприятия региона добыли 378 тыс. тонн - это второй рекордный результат в истории лососевого промысла на Камчатке.

Президент Владимир Путин дал право главам регионов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления санитарно-эпидемиологических режимов. Во время последнего прямого эфира на своей странице в сети Instagram врио губернатора Камчатки Владимир Солодов отметил, что вопрос, связанный с прибытием на Камчатку тех, кто будет работать на сезонном рыбопромысле, требует особого внимания из-за осложнившейся ситуации по коронавирусу.

На полуострове зарегистрирован 21 случай инфицирования. Число заразившихся в России выросло за последние сутки на 2774 и составляет 21 102 человека, из них 13 002 в Москве. По данным федерального оперативного штаба на утро вторника, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.