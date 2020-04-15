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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Около 30 человек взяли на борт вывозного рейса из США по гуманитарным соображениям

В него включили, в частности, несовершеннолетних россиян, граждан с хроническими заболеваниями и нуждающихся в срочном лечении на родине, сообщили в посольстве России

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Российские дипломаты организовали отправку из США в РФ вывозным рейсом "Аэрофлота" во вторник примерно 30 человек по гуманитарному списку. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

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Как уточнили в дипмиссии, помимо тех, кто регистрировался на рейс "Аэрофлота" сам, в число его пассажиров вошли лица из составленного посольством гуманитарного списка. "В него включили, например, несовершеннолетних россиян, граждан с хроническими заболеваниями и нуждающихся в срочном лечении на родине, - сообщили в посольстве. - Это около 30 человек".

"До самой регистрации дипломаты из Вашингтона были на связи с этими соотечественниками и их родственниками в России (должны были прислать письменное обязательство пройти карантин по месту прилета), чтобы обеспечить их посадку на самолет", - сказал представитель дипмиссии. Он констатировал, что "это удалось сделать в тесной координации с коллегами в Минкомсвязи и МИДе".

Во вторник из аэропорта имени Джона Кеннеди в Санкт-Петербург и Москву был отправлен вывозной рейс "Аэрофлота". Согласно информации генконсульства РФ в Нью-Йорке, зарегистрированы на рейс были 276 человек.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля сообщил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой.

Штат Нью-Йорк является сейчас одним из основных очагов распространения коронавируса в стране. В нем выявлено уже свыше 203 тысяч случаев заражения, зафиксировано более 10,8 тысячи летальных исходов. Такую информацию приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

Теги
СШАРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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