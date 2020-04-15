{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии

Информацию сервис будет получать из осуществляемых пользователями запросов маршрутов

ТАСС, 15 апреля. Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple). Как уточняется в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте компании, новая функция позволит отслеживать существующие тенденции передвижений людей в том или ином регионе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Информацию сервис будет получать из осуществляемых пользователями запросов маршрутов. При этом Apple не будет вести учет перемещений владельцев мобильных устройств, а полученные сведения не будут связаны с их личными аккаунтами. Данные будут доступны лишь в форме статистики: благодаря ей, например, местные власти смогут оценить, какими видами транспорта люди преимущественно пользуются во время карантина.

Для новой функции был создан отдельный сайт, на котором можно ознакомиться с графиками, отображающими тенденции мобильности в разных регионах мира, в том числе и в России.

Ранее в апреле сайт, отслеживающий передвижения людей во время карантина по всему миру, запустила другая корпорация из США - Google.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился после заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС