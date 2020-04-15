Врач рассказала о вреде частого мытья и дезинфекции рук

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Мытье руки и их дезинфекция, проводимые чаще в целях борьбы с коронавирусом, при отсутствии правильного ухода за кожей могут привести к образованию бородавок и экземы, а также к аллергической реакции. Об этом рассказала ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры восстановительной медицины и биомедицинских технологий Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова Екатерина Васильева.

"Безусловно, частое мытье рук не способствует здоровью кожи, тем более если мы говорим о необходимости частого применения антисептиков. Кожа теряет жировую прослойку, которая придает ей эластичность и необходима для защиты не только от повреждений, но и от потери жидкости. Микротрещины являются "входными воротами" для различных инфекционных агентов. При потрескавшейся, пересушенной коже могут возникнуть вирусные заболевания, наиболее частое из них - вульгарные бородавки кожи руки. Также высок риск экземы, особенно у людей-атопиков, предрасположенных к этому: антисептики и тот же хлоргексидин убивают микробное сообщество, которое в норме находится на нашей коже и выполняет защитные функции", - пояснила дерматолог.

В условиях вынужденной частой дезинфекции рук врачи рекомендуют уделить максимальное вниманию восстановлению кожи.

"Увлажняющие кремы нужно применять часто, пять-шесть раз в день, учитывая, что они содержат 80% воды, которая испаряется. Можно посоветовать два-три раза в сутки использовать питательный крем", - отметила Васильева.

Также в качестве профилактики следует тщательно вытирать руки после мытья, говорит ее коллега, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова. "Когда вы помыли руки, их необходимо сразу хорошо высушить, потому что влага создает дополнительное испарение", - рассказала специалист.