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Пандемия коронавируса нового типа

Врач рассказал, что может привести ко второй волне распространения коронавируса в России

Последние недели не было адекватной самоизоляции, отметил инфекционист Евгений Тимаков

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков назвал эпидемическую ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в России напряженно-стабильной. Он также отметил, что точно сказать, когда в России наступит пик заболеваемости, нельзя, но игнорирование жителями страны режима самоизоляции может привести ко второй волне заражения.

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"Нет [точно сказать, когда в России будет пик нельзя], потому что последние недели не было адекватной самоизоляции. Как это скажется в дальнейшем - неизвестно. Пока ситуация напряженно-стабильная. Предполагать, как все пойдет дальше, сейчас я не могу. Если неделю назад я мог сказать, что в конце недели мы увидим стабилизацию процесса, то в данный момент боюсь, что будет второй подъем дестабилизации", - поделился Тимаков с ТАСС.

При этом врач отметил, что согласен с тем, что людям тяжело постоянно сидеть дома и выйти на улицу иногда можно, однако при этом нужно соблюдать все правила безопасности. "У людей идет серьезное психологическое напряжение, соответственно они срываются, начинают выходить на улицу. Я не против как такового выхода на улицу, если будут соблюдены противоэпидемические мероприятия: если человек будет носить маску, будет соблюдать социальную дистанцию, будет использовать антисептики и не общаться с другими. Но этого нет", - сказал инфекционист.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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