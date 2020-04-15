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В Якутии запустят программы "Молодой оленевод" и "Учитель Арктики"

В частности, оленеводам арктических районов в возрасте до 35 лет и проработавшим в отрасли не менее четырех лет выделят 1 млн рублей на улучшение жилищных условий
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ЯКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Реализация программ поддержки жителей арктических районов Якутии "Молодой оленевод" и "Учитель Арктики" начнется в 2020 году, сообщили ТАСС в среду в Министерстве по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия).

В марте был опубликован указ президента Владимира Путина об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года. Основными задачами в сфере экономического развития Арктической зоны РФ определены развитие круизного, этнического, экологического и промышленного туризма, сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования, народных промыслов и ремесел, способствующих обеспечению занятости и развитию самозанятости лиц, относящихся к малочисленным народам.

"По инициативе главы Якутии Айсена Николаева в 2020 году впервые в республике начнет свою реализацию программа "Молодой оленевод", которая предполагает выделение оленеводам арктических районов в возрасте до 35 лет и проработавшим в отрасли не менее четырех лет 1 млн рублей на улучшение жилищных условий <...> Проект "Учитель Арктики" также направлен на привлечение и закрепление квалифицированных специалистов. Целью проекта являются повышение качества образования в Арктике, содействие в профессиональном развитии педагогов", - привели в министерстве слова министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Владимира Черноградского.

В 2020 году программа "Молодой оленевод" будет финансироваться из регионального бюджета. "В последующем планируется привлечь средства через Агентство по развитию человеческого капитала, заинтересованное в реализации проектов, направленных на привлечение и закрепление населения на Дальнем Востоке", - добавили в ведомстве.

Как сообщили в министерстве, на реализацию проекта "Учитель Арктики" в 2020 году в региональном бюджете предусмотрено 10 млн рублей.

Сообщается, что менее чем за десять лет количество занятых в оленеводстве сократилось почти наполовину - из 2 388 занятых в 2010 году человек к 2019 году в отрасли осталось 1 364. Также снизилось поголовье оленей: в 2010 году насчитывалось более 200 тыс. голов, на начало 2019 года - более 146 тыс. голов.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯкутияДальний Восток
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