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Пандемия коронавируса нового типа

В Сингапуре предложили неоднократно вводить карантин до появления вакцины от коронавируса

По мнению руководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока, "это даст время системам здравоохранения для восстановления"

СИНГАПУР, 15 апреля. /ТАСС/. Сингапурские эксперты считают, что до появления вакцины от коронавируса режим самоизоляции и частичного карантина следует вводить раз в несколько месяцев. Об этом пишет в среду газета The Straits Times.

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По мнению руководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете профессора Тэо Ика Ина, в случае с Сингапуром "снижение числа инфицированных вирусом следует ожидать через две-три недели после введенных (7 апреля - прим. ТАСС) ограничительных мер". Одновременно он считает, что подобные режимы "следует использовать до момента массового появления вакцины, возможно, раз в три-четыре месяца". По его словам, "это даст время системам здравоохранения для восстановления".

При этом ученый выступил против краткосрочных решений. В качестве примера он привел предлагаемые так называемые "иммунные паспорта, которые подтверждали бы отсутствие коронавируса у его обладателя и позволяли бы возобновлять экономическую деятельность". В современных условиях, подчеркнул Тэо, "за деньги можно изготовить любой документ".

В свою очередь профессор Тикки Пангэсту из Школы государственной политики имени Ли Куан Ю отметил, что "сроки завершения пандемии предсказать очень сложно". Ученый объясняет это "высокой смертностью, стремительным распространением вируса", а также "отсутствием глобальной координации". По его словам, не стоит ожидать и скорейшего открытия границ между странами.

"Многие государства приняли решения о закрытии границ в одностороннем порядке, а, например, в Китае сейчас видим вторую волну инфицированных", - добавил Пангэсту.

Частичный карантин в Сингапуре

Власти республики с 7 апреля по 4 мая ввели режим частичного карантина. Это подразумевает закрытие всех учреждений, которые не являются основополагающими для поддержания стабильной жизнедеятельности государства. Занятия в школах и вузах проводятся дистанционно, при этом продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, парикмахерские, а кафе и рестораны продают еду только на вынос. Запрет на перемещение по городу введен не был, общественный транспорт и такси продолжают функционировать.

Между тем правительство призвало население оставаться дома, выходить только за самым необходимым, соблюдать дистанцию, не собираться в группы. Кроме того, обязательным является ношение масок во всех местах. За первое нарушение ограничительных мер грозит штраф в размере 300 сингапурских долларов ($211), за повторное - 1 000 сингапурских долларов ($705), а каждое последующее нарушение может караться тюремным заключением на срок до шести месяцев, при этом иностранцы также будут депортированы.

На сегодняшний день число инфицированных в Сингапуре превысило 3,2 тыс. человек, жертвами стали 10 пациентов.

Теги
СингапурПандемия коронавируса нового типа
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