Перенос сроков и онлайн-формат. Как вузы организуют практику студентов в период COVID-19

ТАСС, 15 апреля. Высшие учебные заведения в ряде регионов России планируют перевести учебные и производственные практики в дистанционный формат. На тех специальностях, где сделать это невозможно, практики будут перенесены на следующий год.
В пресс-службе Министерства науки и высшего образования 30 марта сообщили, что студенты вузов смогут пройти практику в Минобрнауки в дистанционном формате.
Обсуждаются форматы
Некоторые университеты впервые столкнулись с необходимостью проведения практик в онлайн-режиме, часть готова перенести практики на следующий учебный год. Например, в пресс-службе Казанского федерального университета (КФУ) ТАСС сообщили, в случае продления периода усиления мер по профилактике коронавируса до конца учебного года, практики обучающихся по медицинским специальностям будут перенесены. Сургутский госуниверситет также рассматривает вариант переноса практик для студентов-медиков, остальные учащиеся получат возможность пройти практику дистанционно. Сложности полного перехода практик на дистант отметили и в Кубанском госуниверситете: "Наиболее сложная ситуация со студентами научных направлений там, где практика предполагает проведение полевых исследований или каких-то лабораторных занятий, выход на предприятия и так далее", - сообщил ТАСС первый проректор КубГУ Темыр Хагуров.
Часть практик будет проведена очно, в первую очередь на тех предприятиях, режим работы которых не был изменен. "Мы сотрудничаем со всеми ключевыми предприятиями региона. Многие из них являются системообразующими и на данный момент работают в штатном режиме", - сообщила ТАСС первый проректор Тамбовского государственного технического университета, в котором обучается более 8 тыс. студентов, Наталия Молоткова.
Поддержка образования
В федеральных вузах, в частности в Уральском федеральном университете (УрФУ), который является крупнейшим в Уральском федеральном округе, готовы оказать методическую поддержку для других учреждений, сообщил ТАСС ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. "Безусловно, УрФУ будет готов при необходимости оказать методическую поддержку для организации таких процессов в других вузах региона", - сказал Кокшаров. Ректор добавил, что УрФУ обладает необходимой инфраструктурой для организации дистанционного формата практик.
Оказывать поддержку планируют и школам. Так, некоторые студенты Северо-Восточного федерального университета будут помогать в дистанционном обучении школьников. "Часть студентов, которые выехали в места постоянного проживания, будут помогать школам при введении дистанционного обучения школьников", - сказал ТАСС ректор СВФУ Анатолий Николаев, отметив, что при наличии подтверждающих документов это будет засчитано как прохождение педагогической практики.
К помощи в дистанционной работе преподавателям, юристам, специалистам гостиничного дела готовы подключиться и в государственных университетах. О таком решении сообщил ТАСС ректор Рязанского госуниверситета им. Есенина Андрей Минаев.
Готовы к переходу на дистант
В Университете ИТМО в Санкт-Петербурге ТАСС сообщили, что вуз готов провести полностью дистанционную практику, для этого имеется достаточно ресурсов, в том числе виртуальных тренажеров, аналогов лабораторного оборудования, практико-ориентированных онлайн-курсов.
В связи с профилактикой коронавирусной инфекции в 2020 году все виды практик студентов Тюменского госуниверситета также пройдут в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе вуза. В частности, студенты Института математики и компьютерных наук ТюмГУ в ходе дистанционной практики займутся разработкой мобильных и веб-приложений.
Как сообщила ТАСС начальник управления академического развития Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск), единственного федерального университета в европейской части Арктической зоны РФ, в котором обучаются около 14 тыс. студентов, Оксана Бугаенко, для проведения практик используются виртуальные лаборатории, площадки для организации проектной деятельности. В вузе проработали с провайдерами доступность интернета, а в общежитиях открыты оборудованные комнаты с компьютерной техникой для самостоятельной работы.
Предприятия готовы к онлайн-режиму
Екатеринбургская компания СКБ Контур активно приглашает студентов на практику, этот год не станет исключением. "Мы понимаем, как важно дать будущим специалистам возможность проверить свои знания, поэтому, учитывая текущие обстоятельства, разработали курс дистанционной практики для ребят с технических и экономических факультетов", - сказала руководитель группы по работе с брендом работодателя Дарья Зубова.
Активно приглашают на практику студентов в отделения Российской академии наук. Однако не во всех институтах есть возможность организации практики дистанционно. "Практика проходит в июле, планируется, что около 20 студентов Дальневосточного федерального университета отправятся в морскую экспедицию вдоль побережья Приморского края. Дистанционно они этого сделать не могут", - сообщил ТАСС замдиректора Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН по научным вопросам, доктор биологических наук Михаил Кусайкин, отметив, что участники экспедиции намерены пополнить единственную в России коллекцию морских микроорганизмов, а из собранного биологического материала выделить новые биологически активные вещества
Замдиректора Института ядерной физики Сибирского отделения РАН, доктор физико-математических наук Иван Логашенко сообщил ТАСС, что необходимые экспериментальные работы студентов в ходе практик уже закончены, проводится анализ полученных данных. "Сейчас в основном проводится анализ полученных данных, ведется подготовка текстов дипломных и курсовых работ - эти работы студенты могут выполнять в дистанционном режиме. У студентов есть возможность подключаться удаленно к ресурсам института, есть постоянный контакт с научными руководителями по телефону, электронной почте, Skype, Zoom и прочее - эта система хорошо налажена", - сказал Логашенко.