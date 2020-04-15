Перенос сроков и онлайн-формат. Как вузы организуют практику студентов в период COVID-19

ТАСС, 15 апреля. Высшие учебные заведения в ряде регионов России планируют перевести учебные и производственные практики в дистанционный формат. На тех специальностях, где сделать это невозможно, практики будут перенесены на следующий год.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования 30 марта сообщили, что студенты вузов смогут пройти практику в Минобрнауки в дистанционном формате.

Обсуждаются форматы

Некоторые университеты впервые столкнулись с необходимостью проведения практик в онлайн-режиме, часть готова перенести практики на следующий учебный год. Например, в пресс-службе Казанского федерального университета (КФУ) ТАСС сообщили, в случае продления периода усиления мер по профилактике коронавируса до конца учебного года, практики обучающихся по медицинским специальностям будут перенесены. Сургутский госуниверситет также рассматривает вариант переноса практик для студентов-медиков, остальные учащиеся получат возможность пройти практику дистанционно. Сложности полного перехода практик на дистант отметили и в Кубанском госуниверситете: "Наиболее сложная ситуация со студентами научных направлений там, где практика предполагает проведение полевых исследований или каких-то лабораторных занятий, выход на предприятия и так далее", - сообщил ТАСС первый проректор КубГУ Темыр Хагуров.

Часть практик будет проведена очно, в первую очередь на тех предприятиях, режим работы которых не был изменен. "Мы сотрудничаем со всеми ключевыми предприятиями региона. Многие из них являются системообразующими и на данный момент работают в штатном режиме", - сообщила ТАСС первый проректор Тамбовского государственного технического университета, в котором обучается более 8 тыс. студентов, Наталия Молоткова.

Поддержка образования

В федеральных вузах, в частности в Уральском федеральном университете (УрФУ), который является крупнейшим в Уральском федеральном округе, готовы оказать методическую поддержку для других учреждений, сообщил ТАСС ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. "Безусловно, УрФУ будет готов при необходимости оказать методическую поддержку для организации таких процессов в других вузах региона", - сказал Кокшаров. Ректор добавил, что УрФУ обладает необходимой инфраструктурой для организации дистанционного формата практик.