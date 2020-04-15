Эксперты рассказали, как соцсети помогают справиться с тревогой в самоизоляции

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Социальные сети в период самоизоляции стали своеобразной отдушиной для людей, которые лишились привычного общения на длительный срок. Они помогают совладать с тревогой, но в то же время в них нельзя уходить с головой, стоит чаще имитировать реальное общение с помощью звонков друзьям и родным, считают опрошенные ТАСС психологи и психотерапевты.

Кандидат психологических наук, психолог Ольга Маховская считает соцсети спасением в условиях самоизоляции. "Людям надо где-то обсуждать свои состояния. Это не так продуктивно, как с психологом, но это лучше, чем находиться в абсолютной изоляции, - сказала она ТАСС. - Соцсети помогают активно совладать с тревогой, депрессией, потому что открываются всякие онлайн-курсы, мастерские".

Кроме того, в соцсетях можно получить информацию о происходящем в мире. "Я считаю, что интернет, который мы все время ругаем, дает нам шанс на выживание", - добавила она.

Кандидат психологических наук Виктория Аршинова считает, что типы общения надо разделять, есть и общение, которое вас радует, есть и общение, которое, наоборот, забирает силы. "Я считаю, что общаться надо, потому что полная изоляция это всегда сложно. Чем более полная изоляция, тем сложнее будет выход. Если удается кому-то ответить и эти люди вам важны, то, конечно, стоит общаться", - отметила она.

Интровертам - соцсети, экстравертам - Zoom

Психотерапевт и гештальт-терапевт Анна Бокова считает, что экстраверты в нынешних реалиях имеют больше шансов впасть в депрессию, чем интроверты, а люди, которые дозируют потребление информации про пандемию и кризис, справляются лучше, чем те, кто из-за тревоги подписывается на все паблики, каналы про коронавирус и курсы валют.