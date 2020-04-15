На въездах в Москву появились заторы после введения пропускной системы

По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки уже наблюдаются на пересечениях МКАД со всеми трассами на юге, юго-востоке и юго-западе столицы. Также красным окрашены въезды в столицу с северо-запада и востока.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Въезд в Москву практически по всем основным автомагистралям затруднен в среду с утра из-за проверок после введения в российской столице пропускного режима.

При этом сервис оценивает в целом дорожную обстановку в городе на 4 балла из 10, а индекс самоизоляции на 7:25 мск составляет 4,9 балла из 5. Сервис также добавил в описание обстановки на каждом въезде информацию о введении "ограничения движения из-за противоэпидемических мероприятий". Вокруг и внутри столицы наблюдается более 60 заторов.

Ранее сообщалось, что в связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей. В столичной полиции предупредили о возможных затруднениях в движении из-за проверок.

В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. Под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.