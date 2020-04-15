Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился после заражения коронавирусом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко приступил к своим обязанностям после получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .

"Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны", - написал Проценко.

Проценко 31 марта подтвердил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. Он изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.