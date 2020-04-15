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Пандемия коронавируса нового типа
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился после заражения коронавирусом

Он сообщил, что получил два отрицательных теста на наличие коронавируса
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко приступил к своим обязанностям после получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны", - написал Проценко.

Проценко 31 марта подтвердил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. Он изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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