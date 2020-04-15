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Роскачество рекомендует следить за доступом мобильных приложений к данным на телефоне

Эксперты советуют давать разрешения только на те запросы приложений, которые действительно необходимы для выполнения их основных задач

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Роскачество советует россиянам обращать внимание на то, какие мобильные приложения получают доступ к личным данным на смартфоне во избежание утечки информации с устройства. 

"Необходимо следить за тем, какие разрешения запрашивает приложение", - отмечается в сообщении организации. Как указывают в Роскачестве, например, если приложение "Фонарик" запрашивает разрешение на доступ к контактам, фотогалерее или микрофону, это должно насторожить.

Как рекомендуют эксперты, давать разрешения стоит только на те запросы приложений, которые действительно нужны для выполнения их основных задач. Доступы к камере, микрофону, фотогалерее, телефонной книге и геолокации необходимо предоставлять сознательно и крайне осторожно.

В Роскачестве также подчеркивают, что стоит внимательно изучить политику конфиденциальности любого сервиса перед его использованием, особенно те вопросы, которые касаются передаваемых и собираемых данных. "Если их объем кажется вам излишним, по возможности откажитесь от такого сервиса, сделав выбор в пользу альтернатив. Также нужно обратить внимание на перечень данных, передаваемых третьим лицам - посредникам и партнерам компании-разработчика", - отмечает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Учитывая, что пользователи в большинстве своем не хотят читать длинные юридические тексты, в стандарте на потребительские испытания мобильных приложений Роскачество установило требование добавлять сокращенную версию политики конфиденциальности. Как считает Куканов, наиболее существенные условия нужно формулировать простым и доступным языком, это повысит доверие к продукту разработчика.

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