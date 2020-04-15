Движение транспорта на въездах в Москву осложнилось

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на въездах в Москву значительно осложнилось за последний час. Как передают корреспонденты ТАСС, на въездах наблюдаются значительные пробки.

Спецпропуска для передвижения на транспорте в Московском регионе.

Спецпропуска для передвижения на транспорте в Московском регионе. Главное

Так, на Ленинградском шоссе уже образовался серьезный затор из автомобилей. Это связано с выборочной остановкой машин и перекрытием трех полос. Аналогичная ситуация наблюдается и на шоссе Энтузиастов, где очередь из машин растянулась на 2 км.

При этом сотрудники ГИБДД по мере нарастания потока увеличили и количество проверок машин. Если час назад проверкам подлежали 20% автомобилей, то сейчас - более 50%.

Корреспонденты ТАСС передают, что на проверку уходит 30 секунд - сотрудники ГИБДД сканируют номера машин при помощи планшетов, тем самым проверяя наличие пропуска.

Ранее сообщалось, что в связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей. В столичной полиции предупредили о возможных затруднениях в движении из-за проверок. Позже источник в оперативных службах сообщил, что сплошных поверок 15 апреля не будет.

В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. Под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.