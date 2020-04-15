Репетиции воздушной части парада Победы в Москве начнутся 15 апреля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Репетиции воздушной части парада Победы в московской воздушной зоне начнутся 15 апреля, следует из сообщения Росавиации. Во время репетиций в Москве будет установлен временный режим использования воздушного пространства.

"Для проведения репетиций воздушной части парада Победы в Московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства (ИВП) на 15, 17, 20, 22 апреля 2020 года. Резервные дни - 16, 21, 23, 24 апреля, - говорится в сообщении Росавиации. - Для проведения генеральных репетиций, а также непосредственно воздушной части парада над Москвой временный режим ИВП будет установлен отдельно".

По данным на 14 апреля, воздушные парады также планируется проводить в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите.

В целях обеспечения безопасности полетов в указанные даты будут введены минимальные ограничения на работу (менее часа) в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменском, Грабцево (Калуга) и Остафьево.

"В параде Победы предполагается участие 75 воздушных судов Минобороны РФ. На сегодня уже проведены четыре тренировки над площадкой "Алабино". Задержек рейсов в столичных воздушных гаванях в это время не зафиксировано", - говорится в сообщении.