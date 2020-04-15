Полицейские в Москве смогут отправлять на штрафстоянку машины водителей без пропусков

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Полиция в Москве сможет отправлять на штрафстоянку машины водителей, у которых отсутствуют цифровые пропуска. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Между ГИБДД Москвы и Центром организации дорожного движения налажено взаимодействие, в рамках которого ЦОДД будет по дорожным камерам сличать номера тех машин, на которые нет пропусков, и автоматически выписывать штрафы. Данные на эту машину поступят в ГИБДД. В случае ее повторной остановки машину отправят на штрафстоянку", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока такие меры не действуют, но планируются в будущем.

Эту информацию подтвердили ТАСС сотрудники ГИБДД, дежурящие на въездах в Москву. Они затруднились ответить, как в этом случае быть водителям, которым не нужны пропуска.

Сотрудники ГИБДД с сегодняшнего дня на всех въездах в столицу начали выборочную проверку электронных пропусков. Они при помощи планшетов сканируют номера машин, проверяя, есть ли у ее водителя пропуск. Проверка занимает менее минуты. Водителей без пропусков разворачивают без составления протоколов.

В минувшую субботу мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начали их оформление 13 апреля, а с 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным. Как сообщил Собянин в своем блоге, после 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

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