Водителям такси для поездок по Москве не нужны цифровые пропуска

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Цифровой пропуск в случае использования такси для поездки в Москву нужен только пассажиру, водителям нет необходимости их оформлять. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В случае передвижения граждан с использованием такси цифровой пропуск требуется только пассажирам. Водители такси допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что с 15 апреля Госавтоинспекция изменила основания для въезда в Москву после введения специальных цифровых пропусков для водителей и пассажиров. "Сотрудниками ДПС будет осуществляться проверка наличия таких пропусков у всех участников дорожного движения. Это касается как водителей, так и пассажиров транспортных средств. В отношении нарушителей режима самоизоляции применение мер административного воздействия будет продолжено", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, принято решение на всех въездах в Москву сузить проезжие части. "В целях обеспечения контрольных мероприятий принято решение о сужении проезжих частей в целях соблюдения мер личной безопасности сотрудников ДПС и участников дорожного движения при проведении разъяснительной работы. В случае установления фактов необъективных причин въезда в город с гражданами проводится разъяснительная работа, также им предлагается изменить свой маршрут в обратном направлении", - сказали в полиции.

В ГУ МВД напомнили, что нарушители могут быть привлечены к ответственности по статье 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города"), санкции которой предусматривают штраф в размере 4 тыс. рублей, для водителей - 5 тыс. рублей.

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