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Пандемия коронавируса нового типа
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Дания первой в Европе открывает школы после введения ограничительных мер из-за пандемии

Внутри помещений дети должны будут находиться на большем расстоянии друг от друга, отношение к соблюдению чистоты будет строже

ТАСС, 15 апреля. Дания стала первой европейской страной, которая со среды начала открывать школы и детские сады после введения ограничений из-за пандемии коронавируса 12 марта. Об этом сообщает Agence France-Presse.

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По его данным, открываться начали ясли, детские сады и школьные классы с 0 по 5. При этом не все учебные заведения оказались готовы к работе с 15 апреля, указывает агентство. В столице Копенгагене заработали только 35% учреждений, а по всей стране занятия начались только в половине из 98 коммун. Остальные попросили больше времени, чтобы адаптироваться к санитарным нормам, которые продолжают действовать. В частности, школы должны обеспечить дистанцию в два метра между партами в классах и организовать досуг для детей в малых группах. Ранее отмечалось, что при малейшем признаке заболевания ребенок тут же будет отправляться домой.

Ожидается, что все школы и детские сады откроются 20 апреля.

Многие родители в Дании не согласны с решением правительства об открытии школ. Во вторник петиция под названием "Мой ребенок - не лабораторный кролик" набрала около 18 тыс. подписей. По словам директора одной из школ в Копенгагене, часть родителей не намерена отпускать своих детей на занятия несмотря на то, что образование в Дании является общеобязательным.

В Дании количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на вторник составляет 6 496 человек. Число пациентов, умерших после заражения коронавирусом, достигло 299 человек. Тестирование прошли 73 919 человек. В настоящее время число госпитализированных с коронавирусом в Дании снижается, эта тенденция наблюдается уже две недели.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.

В новость были внесены изменения (10:33 мск) - добавлены подробности.

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ДанияПандемия коронавируса нового типа
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