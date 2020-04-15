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Пандемия коронавируса нового типа
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Рябков считает объявление США об окончании финансирования ВОЗ проявлением эгоизма

Россия призывает США воздержаться от дальнейших атак на организацию
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Объявление США о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стало проявлением эгоистичного подхода Вашингтона к борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Вчерашнее объявление Вашингтона о приостановке финансирования ВОЗ для нас представляется весьма тревожным, - сказал дипломат. - Это проявление весьма эгоистичного подхода американских властей к происходящему в мире в связи с пандемией".

"Такой удар по данной организации именно в тот момент, когда во многих отношениях именно на нее обращены взоры международного сообщества, - это шаг, заслуживающий осуждения и всяческого порицания", - подчеркнул замминистра.

Рябков отметил, что ВОЗ ведет деятельность в полном соответствии со своим уставом и пользуется большим авторитетом в мире как у правительств подавляющего большинства стран, так и в кругах ученых, медиков и эпидемиологов. "Призываем США отказаться от дальнейших атак на ВОЗ и проводить ответственную линию, которая позволит не разрушать основы международного сотрудничества в медико-биологической сфере, а наоборот укреплять это сотрудничество, формировать базу для его дальнейшего совершенствования", - заключил собеседник агентства.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что поручил администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичПандемия коронавируса нового типа
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