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Пандемия коронавируса нового типа
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Захарова прокомментировала приостановку США финансирования ВОЗ

Как отметила официальный представитель МИД РФ, для Вашингтона всегда главное - найти "виноватых"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ показывает, что для Вашингтона главное - найти "виноватых" и доказать свою "безгрешность". Об этом заявила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии - Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон - Россия, в проблемах американской медицины - лично [президент России Владимир] Путин, - сказала она. - Главное найти мифическую "пробирку" и предъявить ее миру в качестве доказательства виновности других и своей безгрешности".

Во вторник Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайКлинтон, ХиллариЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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