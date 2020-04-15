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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: 64% россиян готовы отказаться от майских и новогодних каникул после самоизоляции

Кроме того, по данным SuperJob, более 50% респондентов готовы работать шесть дней в неделю
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Большинство работающих россиян готовы отказаться от майских и новогодних каникул, чтобы компенсировать простой за то время, пока длился режим нерабочих дней, введенный в связи с пандемией коронавируса. Более половины респондентов готовы работать шесть дней в неделю, говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob.

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"52% россиян готовы работать шесть дней в неделю, чтобы наверстать простой в бизнес-процессах. Мужчины согласны пойти на такую меру чаще женщин: 55% против 50% соответственно. Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о готовности перейти на шестидневку: 46% среди россиян с доходами меньше 30 тыс. рублей в месяц и 56% среди опрошенных с доходами от 80 тыс. рублей", - говорится в результатах опроса.

Чаще всего готовность пожертвовать одним выходным днем выражает молодежь до 24 лет (65%). "Более популярный вариант компенсации времени простоя из-за карантина по COVID-19 - отказ от майских и новогодних каникул: весенним и зимним отдыхом готовы пожертвовать 64% россиян", - отмечается в результатах.

При этом женщины чаще говорили о готовности работать в каникулы, чем мужчины: 67% и 60% соответственно. Наибольшую же готовность вновь выразила молодежь до 24 лет (74%).

Опрос проводился 6-13 апреля 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения, работающего по пятидневному графику, из всех округов страны.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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