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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 3 388

Всего в РФ зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. Заболевших нет только в Республике Алтай
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 3 388 и сейчас составляет 24 490 человек в 84 регионах - заболевших нет только в Республике Алтай. Выздоровело на данный момент 1 986 человек, 198 человек умерло, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 292 человека, за весь период - 1 986. За сутки умерло 28 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 198 человек", - говорится в сообщении штаба.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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