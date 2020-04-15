В Танзании и на Мадагаскаре 130 россиян ожидают вылета на родину

ПРЕТОРИЯ, 15 апреля. /ТАСС/. На островах Восточной Африки - Мадагаскаре и Занзибаре - на текущий день находятся 130 граждан РФ, которые хотят вернуться на родину в связи с ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в среду в посольствах РФ в Танзании и на Мадагаскаре.

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На территории Танзании сейчас находятся 119 граждан России, добивающихся возвращения домой, заявил ТАСС сотрудник посольства РФ в Объединенной Республике Танзания.

"Большинство россиян - это туристы, которые застряли на Занзибаре, - отметил дипломат. - Они живут на территории отелей и гостиниц, куда первоначально прибыли для отдыха. Условия проживания зависят от уровня конкретных туристических объектов".

"Относительно финансовых аспектов пребывания россиян в Танзании хотелось бы отметить, что возникающие проблемы разрешаются в каждом конкретном случае, в том числе с привлечением посольства РФ", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что обращения в адрес российских официальных властей в большинстве случаев связаны с организацией через портал "Госуслуг" финансовой поддержки граждан путем регулярного перечисления денежных средств на банковские счета.

В Танзании выявлено 49 инфицированных новым коронавирусом, три человека умерли. На острове Занзибар установлено три случая заболевания, вызванного новым коронавирусом.

На расположенном южнее Занзибара острове Мадагаскар находятся 11 российских туристов. Об этом сообщили ТАСС в среду в посольстве РФ в Республике Мадагаскар. Большинство из россиян находятся в столице островного государства - Антананариву.

"Российские граждане уже заполнили необходимые формы на сайте "Госуслуг" и некоторые уже начали получать финансовую помощь", - отметил дипломат.

"Ситуация на Мадагаскаре стабильная, никаких эксцессов или агрессивных действий по отношению к европейским туристам здесь нет, - подчеркнули в посольстве РФ. - Все спокойно проживают и дожидаются открытия авиасообщения острова с внешним миром для того, чтобы вернуться домой".

По словам дипломатов, на Коморских островах, лежащих между Мадагаскаром и Занзибаром, российских туристов нет.

На Мадагаскаре выявлено 108 инфицированных новым коронавирусом, 21 человек выздоровел.