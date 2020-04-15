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Макрон подтвердил намерение восстановить Нотр-Дам за пять лет

Президент Франции отметил, что работы по восстановлению в данный момент приостановлены из-за пандемии

ПАРИЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что намеченные им сроки по восстановлению после пожара собора Парижской Богоматери удастся выдержать. С таким заявлением он выступил в среду в своем обращении, видеозапись которого размещена на странице Елисейского дворца в Twitter. Заявление приурочено к первой годовщине пожара в соборе.

"Мы восстановим собор за пять лет, как я и обещал. Мы приложим все силы к тому, чтобы выдержать эти сроки, промедление недопустимо", - пообещал французский президент. В то же время он вынужден был признать, что "работы в настоящее время приостановлены из-за эпидемии". "Но работы возобновятся сразу же, как только это будет возможным", - пообещал президент.

Он высказал мнение, что "не следует медлить с восстановлением собора". "У нас было время на эмоции после пожара, время на то, чтобы обдумать происшедшее - теперь же настало время реконструкции", - подчеркнул французский лидер. "Следует мобилизоваться и быть на высоте великих архитектурных достижений, которыми отмечена французская история", - добавил он.

Макрон особо отметил, что собор Парижской Богоматери "является символом стойкости французского народа, его способности успешно преодолевать тяжелые испытания и подниматься с колен". Макрон тепло поблагодарил всех, кто работает над восстановлением собора. "Шпиль Нотр-Дама вновь устремится в небо", - заверил президент Франции.

Сильный пожар вспыхнул вечером 15 апреля 2019 года. Как установило позже следствие, возгорание произошло по неизвестной причине в районе шпиля собора. За несколько часов до этого там проводились реставрационные и ремонтные работы. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и догорал затем на полу собора.

Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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