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Строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов началось в Амурской области

Они будут сданы в 2021 году
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 15 апреля. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов началось в Благовещенске и еще в двух поселениях Амурской области, все они будут сданы в 2021 году, сообщил ТАСС министр по физической культуре и спорту региона Дмитрий Кутека.

"В Амурской области началось строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов - в Благовещенске, в Магдагачи и Тамбовке. Комплексы возводятся по программе "Газпром - детям" и будут введены в эксплуатацию в следующем году", - сказал Кутека.

Он сообщил, что в Благовещенске комплекс появится на площадке, расположенной по Новотроицкому шоссе. В комплексе будет универсальный спортивный зал площадью в 540 квадратных метров, где желающие смогут заниматься мини-футболом, бадминтоном, баскетболом, волейболом, там также можно будет проводить физкультурно-оздоровительные занятия. В комплексе предусмотрены тренажерный зал, медицинский кабинет, административные и служебные помещения, а также технические и бытовые комнаты. Общая площадь спортивного объекта составит порядка 8 тыс. квадратных метров.

Кутека сообщил, что такие же ФОКи будут построены в поселениях Тамбовка и Магдагачи. Жители Магдагачи, по его словам, очень ждут новый спортивный зал. В поселке городского типа сейчас развиваются самбо, волейбол, пауэрлифтинг, кекусинкай, и из-за отсутствия подходящего зала тренировки проводят в клубе или в спортивном зале школы. Там же организуют и соревнования. Однако в зале помимо секций, которые ведут учителя физкультуры, проводятся занятия по волейболу, баскетболу, футболу и каратэ. Кроме того, там нет современных раздевалок и душевых, из-за чего невозможно создать благоприятные условия для команд, приезжающих на соревнования. В новом ФОКе администрация Магдагачинского района планирует открыть детско-юношескую спортивную школу, проводить занятия по адаптивной физкультуре.

Всего в регионе, по словам Кутеки, будет построено пять ФОКов. Так, еще один физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Благовещенске на берегу реки Зеи. Он будет включать не только универсальный зал с игровой зоной и зрительскими трибунами на 300 посадочных мест, но и зал для единоборств площадью в 600 квадратных метров. Самый крупный объект появится в Тынде. Общая площадь застройки там составит 28 тыс. квадратных метров. Он будет включать ледовое поле, универсальный и тренажерный залы.

Программа "Газпром - детям" с 2007 года реализуется в 73 российских регионах. По всей стране построено более 1600 современных спортивных объектов, в том числе 120 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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