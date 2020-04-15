Собянин поручил автоматизировать контроль пропусков у входа в метро

"В дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать", - написал в среду мэр на своей странице Twitter . Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдавшиеся с утра очереди на вход в метро уже устранены, "работа нормализована".

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю наличия цифровых пропусков при входе в метро.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Собянин также сообщил, что переговорил с начальником столичного ГУ МВД относительно организации контроля пропусков. "Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей", - написал Собянин.

В столичном ГУ МВД призывают жителей Москвы заранее выбирать время своей поездки.

"С 15 апреля на территории Московского метрополитена сотрудники полиции проверяют наличие специальных цифровых пропусков у пассажиров при входе на станции метрополитена. В связи с этим возможны затруднения прохода граждан. По возможности заранее планируйте время своей поездки, в случае скопления граждан соблюдайте установленную дистанцию", - говорится в сообщении.

Также в полиции призвали без крайней необходимости не выходить на улицу, а если это необходимо, то заблаговременно оформлять специальные цифровые пропуска. "Просим вас с пониманием относиться к сложившимся обстоятельствам", - отметили в полиции.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на входе в метро образовались очереди из-за проверки пропусков и нехватки полицейских. Он также отметил, что сотрудники полиции, в последний месяц работающие уже на пределе своих возможностей, стараются проводить проверку максимально быстро и корректно. "Из-за отсутствия пропуска протоколы никто не выписывает, просто не пускают в метро", - уточнил источник.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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