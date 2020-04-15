Билл Гейтс раскритиковал решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ

ТАСС, 15 апреля. Предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс в среду раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса.

"Приостановка финансирования ВОЗ во время мирового кризиса в области здравоохранения настолько опасна, насколько это звучит. Организации удается замедлить распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, и, если их работа остановится, никакая другая организация не сможет заменить их", - указал бизнесмен в своем Twitter. По его словам, "мир нуждается в ВОЗ как никогда прежде".

Во вторник Трамп заявил, что поручил администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

По последним данным, в мире выявлено более 1,9 млн инфицированных коронавирусом, около 120 тыс. человек умерли.