Чукотка стала последним дальневосточным регионом, где выявлен заразившийся коронавирусом

АНАДЫРЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Первый случай заболевания коронавирусом официально подтвержден на Чукотке. Таким образом, Чукотский автономный округ стал последним регионом в ДФО, в котором официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО Антон Семенихин.

"Диагноз подтвержден у мужчины, который прибыл из Москвы 31 марта в поселок Угольные Копи. Пробы, показавшие положительный результат, специалисты отправили в лабораторию Хабаровска, и во вторник диагноз "коронавирусная инфекция" был подтвержден", - сказал собеседник агентства.

Семенихин добавил, что состояние здоровья заболевшего мужчины опасений не вызывает, он находится на домашней самоизоляции под медицинским наблюдением, после прилета соблюдал карантин. Круг контактных лиц выявлен, все они изолированы, сдали тесты, у родителей пациента инфекции не обнаружено.

Семенихин отметил, что результаты добровольного тестирования также показали предварительный диагноз COVID-19 у мужчины в Билибино. Клинических симптомов также не наблюдается, мужчина чувствует себя удовлетворительно. В четверг пробы будут отправлены для подтверждения диагноза в Анадырь. С 14 апреля результаты, полученные в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по Чукотке, считаются подтвержденными.