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Пандемия коронавируса нового типа

Член СПЧ призвал посла США в РФ способствовать возвращению на родину российских школьников

Как сообщил Александр Брод, в рамках программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 российских школьника

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель координационного совета организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод в письме послу США в России Джону Салливану призвал содействовать возвращению на родину российских школьников, оказавшихся в США в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

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"В рамках программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 российских школьника. В настоящий момент реализация этой программы прекращает свою работу из-за пандемии коронавируса... Прошу вас довести до органов власти США нашу озабоченность сложившейся ситуацией, пожелание скорейшим образом предоставить информацию о российских школьниках на территории США, обеспечить им цивилизованные условия пребывания, необходимые меры защиты от угрозы пандемии и содействовать их скорейшему возвращению на родину", - говорится в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Как сообщается в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, несколько десятков российских школьников попало в сложное положение в США из-за вспышки коронавируса. По ее словам, об этом посольству РФ в Вашингтоне сообщили в Госдепартаменте, но не привели подробностей. В то же время сообщается, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 российских старшеклассника, добавила Захарова.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСалливан, ДжонПандемия коронавируса нового типа
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