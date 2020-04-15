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"Одноклассники" запустили виртуальный спортзал с тренерами и диетологами

Также для пользователей проведут вебинары на тему правильного питания

"Одноклассники" запустили серию ежедневных тренировок в прямом эфире "Спортзал онлайн". Посетить виртуальный спортзал можно до 30 апреля, сообщили в пресс-службе соцсети.

Эфиры проведут авторы тематических марафонов и стримов на спортивную тематику. В частности, вести трансляции будут фитнес-тренеры Дмитрий Барков, Николай Юхимук, диетологи Ирина Ушакова, Роман и Мария Пысенко и другие. "Тренеры и диетологи будут с утра до вечера помогать пользователям поддерживать физическую активность и здоровье во время самоизоляции", - говорится в сообщении.

Тренировки рассчитаны на людей с разным уровнем подготовки и запланированы в разное время. Утренние зарядки подготовлены для начинающих и не требуют спортивного инвентаря. Дневные и вечерние тренировки представляют из себя функциональные занятия или табату, могут понадобиться коврик или гантели. Также ожидаются занятия по йоге и танцам.

Для пользователей также проведут вебинары от блогеров диетологов и нутрициологов. Они расскажут, как правильно питаться на самоизоляции и как составить рацион с учетом нормы потребления белков, углеводов и жиров.

Расписание эфиров и вебинаров опубликуют в группе "Спорт в ОК", там же можно будет смотреть записи занятий.

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