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Пандемия коронавируса нового типа

В КНР заявили, что отказ США от финансирования ВОЗ ослабит борьбу с пандемией

МИД Китая призвал США "серьезно отнестись к их обязательствам"

ПЕКИН, 15 апреля. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения ослабит ее возможности по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Китай выражает серьезную озабоченность решением США приостановить взносы в бюджет ВОЗ. Данное решение Соединенных Штатов ослабит возможности организации и подорвет международное сотрудничество. Оно окажет эффект на все страны, в том числе и на США. Мы призываем Соединенные Штаты серьезно отнестись к их обязательствам и поддержать лидирующую роль ВОЗ", - заявил дипломат.

"Как наиболее авторитетная и профессиональная международная организация в области защиты международного здравоохранения, ВОЗ играет незаменимую роль в преодолении международного кризиса. С момента вспышки COVID-19 ВОЗ под руководством доктора Тедроса Аданома Гебреисуса играла центральную роль в координации международных усилий, которые были высокого оценены международным сообществом. В настоящее время ситуация в области борьбы с эпидемией находится на решающем этапе", - отметил он. Официальный представитель МИД КНР также добавил, что "Китай будет как всегда поддерживать ВОЗ и играть важную роль в международных усилиях по реагированию на пандемию".

Ранее во вторник в ходе брифинга президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добивается реформирования Всемирной организации здравоохранения. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты приостанавливают взносы в бюджет ВОЗ и обвинил организацию в неверных оценках ситуации и выданных рекомендациях, из-за которых в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 609 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 26 тыс. человек. В свою очередь, по статистике Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, общее число заболевших в Китае составляет 82 295, из них 3 342 человек умер, 77 816 вылечены и выписаны из медучреждений. На лечении по-прежнему находятся 1 137 человек, состояние 113 оценивается как тяжелое.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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