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Сдача ОГЭ может завершиться 31 июля

Экзамены для девятиклассников начнутся 8 июня
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сдача Основного государственного экзамена в 2020 году может пройти в сроки с 8 июня по 31 июля, соответствующий проект расписания подготовлен Рособрнадзором и Минпросвещения. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

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"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Министерство просвещения РФ подготовили проект нового расписания государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов (ГИА-9). В соответствии с ним, основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников девятых классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля", - говорится в сообщении.

Участники экзаменов, не прошедшие ОГЭ и ГВЭ или получившие неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным предметам в резервные сроки, смогут пересдать их в сентябре: 4 сентября в дополнительный период планируется провести экзамен по русскому языку, 7 сентября - по математике. Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября - русский язык, 15 сентября - математика, 18 сентября - русский язык и математика.

Сроки сдачи в регионах

Российским регионам и учредителям заграничных школ могут разрешить самим установить основные и резервные сроки проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в период с 8 июня по 31 июля, сообщили в Рособрнадзоре.

Отмечается, что Рособрнадзор и Минпросвещения подготовили проект нового расписания государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов (ГИА-9). Экзамены могут пройти в сроки с 8 июня по 31 июля.

"Региональные органы исполнительной власти, а также учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет", - говорится в сообщении.

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки единого госэкзамена (ЕГЭ), испытания начнутся с 8 июня. Также были перенесены сроки ОГЭ, ранее сообщалось, что для выпускников девятых классов экзамены начнутся с 9 июня. Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что регионы сами смогут определить сроки проведения ОГЭ в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

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