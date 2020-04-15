В Еврокомиссии не могут назвать даты открытия внешних границ ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Открытие внешних границ ЕС произойдет не скоро и только на поздних этапах отмены карантинов. Об этом говорится в проекте рекомендаций Еврокомиссии для государств Евросоюза, с текстом которого ознакомился корреспондент ТАСС.

"Открытие внешних границ и допуск нерезидентов на территорию Евросоюза должен произойти только на втором этапе [отмены карантинных мер]. Это решение будет учитывать распространение вируса за пределами ЕС и риски его нового проникновения в Европу", - говорится в документе. Первый этап, согласно документу, предусматривает поэтапную отмену ограничений внутри каждой из стран ЕС, затем открытие границ внутри Евросоюза. Однако ЕК признает, что пока не может назвать даже дату начала первого этапа.

Неорганизованная отмена карантинов

Нескоординированная отмена карантинных мер различными странами Евросоюза приведет к политическим трениям внутри сообщества, говорится в проекте рекомендаций Еврокомиссии для государств Евросоюза.

"Недостаток координации при отмене [эпидемиологических] ограничений с высокой вероятностью приведет к росту политических разногласий между странами Евросоюза. По меньшей мере страны должны заблаговременно уведомить остальные государства и Еврокомиссию о намерении отменить карантин", - говорится в документе. В нем Еврокомиссия также признает, что конечное решение об отмене карантинов могут принимать только правительства стран ЕС, поэтому Брюссель не дает никаких прогнозов или рекомендаций о дате начала поэтапной отмены карантинов.