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Пандемия коронавируса нового типа

Владимирские власти запретили въезд в Петушинский район из-за вспышки коронавируса

Исключения на въезд сделаны для бригад скорой помощи, пожарных, полицейских, а также для тех, кто работают на объектах жизнеобеспечения населения

ТАСС, 15 апреля. Власти Владимирской области ввели особый режим ограничительных мер на территории Петушинского района, где зафиксирован значительный рост по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. С 16 по 30 апреля въезд и выезд из муниципалитета гражданам без регистрации будет запрещен, сообщается в указе губернатора регионе.

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За минувшие сутки во Владимирской области зафиксировано 45 новых случаев, из них 17 - в Петушках. Всего в регионе инфекция подтверждена у 145 человек. 11 апреля в Петушках умерли две женщины 1940 и 1965 годов рождения.

"В целях недопущения массового заражения и распространения новой коронавирусной инфекции <…> постановляю ввести на территории муниципального образования Петушинский район комплекс ограничительных мероприятий <…> c 16 по 30 апреля. На этот период запрещается въезд и выезд граждан на территорию с особым режимом, не имеющим регистрации по месту жительства", - говорится в тексте документа.

Исключения на въезд сделаны для бригад скорой помощи, пожарных, полицейских, а также для тех, кто работают на объектах жизнеобеспечения населения. На всех постах у въезжающих будут измерять температуру. При этом транзит через Петушки разрешен, однако останавливаться во время поездки запрещено.

Все приезжающие в муниципалитет на поезде обязаны уйти на 14-дневный карантин. Планируется также увеличить количество коек для инфекционных больных в Петушинском районе и обеспечить постоянное тестирование местных медиков на коронавирус.

Теги
РоссияВладимирская областьПандемия коронавируса нового типа
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