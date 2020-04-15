Владимирские власти запретили въезд в Петушинский район из-за вспышки коронавируса

ТАСС, 15 апреля. Власти Владимирской области ввели особый режим ограничительных мер на территории Петушинского района, где зафиксирован значительный рост по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. С 16 по 30 апреля въезд и выезд из муниципалитета гражданам без регистрации будет запрещен, сообщается в указе губернатора регионе.

За минувшие сутки во Владимирской области зафиксировано 45 новых случаев, из них 17 - в Петушках. Всего в регионе инфекция подтверждена у 145 человек. 11 апреля в Петушках умерли две женщины 1940 и 1965 годов рождения.

"В целях недопущения массового заражения и распространения новой коронавирусной инфекции <…> постановляю ввести на территории муниципального образования Петушинский район комплекс ограничительных мероприятий <…> c 16 по 30 апреля. На этот период запрещается въезд и выезд граждан на территорию с особым режимом, не имеющим регистрации по месту жительства", - говорится в тексте документа.

Исключения на въезд сделаны для бригад скорой помощи, пожарных, полицейских, а также для тех, кто работают на объектах жизнеобеспечения населения. На всех постах у въезжающих будут измерять температуру. При этом транзит через Петушки разрешен, однако останавливаться во время поездки запрещено.

Все приезжающие в муниципалитет на поезде обязаны уйти на 14-дневный карантин. Планируется также увеличить количество коек для инфекционных больных в Петушинском районе и обеспечить постоянное тестирование местных медиков на коронавирус.