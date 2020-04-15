Первый канал, "Россия-1" и НТВ будут транслировать пасхальную службу в прямом эфире

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Федеральные телеканалы 18-19 апреля будут в прямом эфире транслировать пасхальную службу из храма Христа Спасителя в Москве. На Первом канале, "России-1" и НТВ "Пасха Христова. Прямая трансляция" начнется 18 апреля в 23:30 мск, следует из программ передач телеканалов.

Телеканал "Спас" начнет трансляцию из храма Христа Спасителя в 23:00 по Москве. "Пасхальный эфир "Спаса" уже традиционно состоит из многочасового праздничного телемарафона, в котором наши зрители вместе с известными всем соотечественниками поздравляют друг друга и страну с главным днем в году, наблюдают и молятся вместе со всеми во время таинства схождения Благодатного огня, погружаются вместе с нашими авторами в смысл этого праздника, следят за насыщенной хроникой пасхальных событий по всему миру в прямом эфире, - сказал ТАСС генеральный директор канала Борис Корчевников. - Нынешние потрясения, конечно, внесут коррективы в этот эфир, но незначительные, - карантин не позволит сделать нам телевизионное событие прежнего масштаба, но не сможет умалить масштаб самой Пасхи - и вот он, пусть даже сдержанными телевизионными приемами, "на удаленке", будет все равно передан".

Транслировать пасхальную службу будет и телеканал "Союз".

Ресурсы, входящие в холдинг "Газпром медиа", обеспечат производство и передачу сигнала трансляций церковных богослужений из православных храмов Москвы и Санкт-Петербурга и пасхального богослужения в московском соборе Армянской апостольской церкви. Производство трансляций православных богослужений реализуется в партнерстве с Отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Все трансляции будут доступны по специальному адресу vera.premier.one.

Прямые трансляции богослужений из храмов российских регионов можно также смотреть на сайте православного журнала "Фома".

Схождение Благодатного огня

Телеканал НТВ в 13:15 мск 18 апреля начнет вести прямую трансляцию схождения Благодатного огня из Иерусалима.

Как ранее сообщил глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор, церемония пройдет "без присутствия паломников" и с "ограниченным количеством участников" из-за мер по предотвращению распространения коронавируса. После церемонии схождения представители Греческой православной церкви доставят огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его получат представители посольств или другие уполномоченные лица. Затем делегации доставят огонь из Иерусалима в аэропорт Бен-Гурион, где его передадут представителям соответствующих стран, которые не смогут выйти из самолетов в связи с карантином.

В Россию огонь по традиции доставит делегация фонда Андрея Первозванного. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе фонда, организовать массовую встречу Благодатного огня в аэропорту Внуково не представляется возможным, он будет принесен к началу Пасхального богослужения в храм Христа Спасителя.

Пасхальные службы без прихожан

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания.

Ранее сайт Московской патриархии опубликовал циркулярное письмо управляющего делами патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), согласно которому церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей.

Православные верующие 19 апреля будут отмечать Пасху, или Светлое Христово Воскресение - великий (главный) праздник христианской церкви, посвященный воскрешению Иисуса Христа. Это событие является центральным в Священной истории. Сведения о нем содержатся во всех четырех Евангелиях - от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.