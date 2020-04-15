Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на коронавирус

"По состоянию на 15 апреля проведено более 1,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор подготовил список из субъектов России, лидирующих по количеству проведенных исследований на 100 тыс. населения. Сахалинская область (6417,68), Москва (3144,96) и Ямало-Ненецкий автономный округ (3112,25) занимают в нем лидирующие позиции. По абсолютному количеству проведенных тестов в первой тройке находятся Москва (395 034), Московская область (145 574) и Санкт-Петербург (80 826).

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.