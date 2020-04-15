Число заразившихся коронавирусом в хостеле в Ленинградской области возросло до 123

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом в нелегальном хостеле на территории Всеволожского района Ленинградской области возросло до 123, за сутки выявили еще 88 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

"Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 105 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, в том числе 88 - в хостеле мигрантов во Всеволожском районе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в хостеле зафиксировали 35 случаев заражения. Нелегальный хостел в поселке Новосергиевка выявили в результате рейда Роспотребнадзора, Следственного комитета и полиции. Всего на его территории находились 472 человека. Из-за большого числа людей, контактировавших с заразившимися, было принято решение организовать палаточный госпиталь в границах населенного пункта, непосредственно рядом с хостелом, чтобы локализовать очаг.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона, палаточный госпиталь представляет собой аэромобильный бытовой комплекс - помещение отапливается, там есть душ, туалеты и мебель. "Обслуживать его в карантинной зоне осталась команда спасателей - четыре человека", - добавили в пресс-службе.