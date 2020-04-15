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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве за сутки принудительно госпитализировали 213 зараженных нарушителей самоизоляции

Ранее в столичной мэрии сообщили, что речь идет о числе нарушителей за все время распространения в столице новой коронавирусной инфекции

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 210 пациентов с подтвержденным коронавирусом, проходивших лечение на дому и нарушивших режим самоизоляции, были принудительно госпитализированы в Москве за сутки, уточнили в среду в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Ранее в среду в столичной мэрии сообщили, что речь идет о числе нарушителей за все время распространения в столице новой коронавирусной инфекции.

"За сутки в столице зафиксировано 213 нарушений режима самоизоляции гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении", - сказали в штабе. Там отметили, что всем нарушителям выписаны штрафы, а самих заболевших доставили в оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего принудительного лечения. По данным штаба, общая сумма штрафов составила более 1 миллиона рублей.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения - (12:16 мск) - добавлены подробности.

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Пандемия коронавируса нового типа
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