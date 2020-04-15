Абонементы в фитнес-клубы можно будет использовать после пандемии или аннулировать

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россияне, купившие фитнес-абонементы до начала пандемии коронавируса, могут аннулировать их или воспользоваться услугами клубов после их открытия. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"На время карантина фитнес-клубы уже заморозили сроки действия карты. Если все же вы хотели бы расторгнуть договор и вернуть деньги, на вашей стороне закон "О защите прав потребителей" и статья 782 Гражданского кодекса РФ ["Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг"]", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Андрея Белоусова.

Как напомнили в Роскачестве, согласно законодательству, заказчик имеет право отказаться от исполнения договора услуг при условии возмещения исполнителю фактически понесенных расходов. Исполнитель данные расходы высчитывает самостоятельно и, в случае дальнейшего спора, обязан доказать их размер. В расходы могут входить производство клубной карты и другие административные расходы.

Эксперты отметили, что, как правило, вся процедура расторжения и возврата средств уже прописана в договоре. Затем для расторжения договора стоит обратиться в фитнес-клуб, который оформит дополнительное соглашение о расторжении, указав дату. "Если в договоре об оказании услуг была прописана не только общая стоимость абонемента, но и стоимость единицы услуги (месяц, день, занятие, посещение), тогда будет легко рассчитать, какую сумму вам вернут. Если единица услуги не указана, это создаст потенциальные противоречия при возврате денег. Ведь непонятно, что считать за единичную стоимость услуги и какие фактические расходы на ее организацию понес заказчик", - поясняют эксперты.

Деньги должны вернуть в течение 10 дней. Если клуб отказывает в расторжении договора и возврате средств или если пользователь не согласен с возвращаемой суммой, Роскачество рекомендует писать заявление об отказе от дальнейшего исполнения договора и возврате денежных средств. Заявление пишется в свободной форме с указанием оснований отказа, данных пользователя, даты и подписи, а также требуемой суммой возврата и подается в двух экземплярах. При этом важно, чтобы в экземпляре клиента была отметка клуба о принятии с печатью, данными принявшего документы, должностью и датой, которая является подтверждением об уведомлении клуба о расторжении досудебными средствами.

Недобросовестные владельцы фитнес-клубов могут отказаться принимать заявление. В этой ситуации можно при свидетелях в клубе составить заявление об отказе принимать заявление и отправить его по почте или на электронную почту клуба. Кроме того, в этом случае Роскачество советует обратиться с жалобой в территориальный отдел Роспотребнадзора по месту нахождения клуба. Наконец, финальным шагом в борьбе за свои средства является обращение в суд.

Если клуб закрылся

В Роскачестве отмечают, что фитнес-клуб может не уведомлять своих клиентов о закрытии. В таком случае, при отказе от добровольного удовлетворения претензии, с обращением в суд лучше не затягивать.

Обратной ситуацией здесь может быть случай, когда человек приобретает карту еще только готовящегося к открытию клуба или бассейна, но после оформления абонемента сроки открытия откладываются. В таком случае, согласно закону "О защите прав потребителей", клиент при расторжении договора может претендовать на возврат полной стоимости абонемента. Если же все-таки открывшийся клуб разочаровал отсутствием нужных тренажеров, грубым поведением персонала, душным помещением, то также можно отказываться от договора и требовать возврата всей суммы уплаченных денег, поскольку услуга оказывалась явно с недостатком.

Билеты на концерты

Концерты, спортивные мероприятия, театральные постановки и другие массовые события в период карантина отменены. Эксперты утверждают, что билет останется действительным, если организатор решит перенести событие на другое время. Об этом он обязан уведомить всех участников мероприятия по электронной почте, которая была указана при оформлении билета.

Клиент также имеет право оформить заявку на возврат средств, если его не устроила дата переноса или по другим причинам. Если мероприятие и вовсе подлежит отмене, ему возвращают деньги.

При этом эксперты напоминают, что пандемия является форс-мажором, то есть обстоятельством, которое не зависит от воли сторон. В связи с этим получить какую-либо неустойку (компенсацию) за непредоставление или несвоевременное предоставление услуги не получится.