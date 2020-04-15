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Пять фотографов из России стали финалистами конкурса Sony World Photography Awards

В том числе фотокорреспондент ТАСС Михаил Джапаридзе
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация фотографии (ВОФ) назвала в среду победителей международного конкурса Sony World Photography Awards. Речь идет о 10 категориях "Открытого конкурса". В отличие от "Профессионального конкурса" в нем жюри оценивает не серию из нескольких фотографий, а лишь одну работу.

Представители России не смогли победить, однако, как стало известно в среду, среди фотографий, вошедших в "короткий список" престижной премии, оказались работы пяти фотографов из РФ.

Так, в категории "Уличная фотография" среди финалистов оказался снимок фотокорреспондента российского информационного агентства ТАСС Михаила Джапаридзе. На нем изображено массовое занятие людей йогой в парке Царицыно в Москве в июне 2016, когда отмечался Международный день йоги.

Победу в этой номинации праздновал колумбиец Сантьяго Меса.

Работы россиян фигурировали также в таких категориях, как "Портрет" (Дмитрий Тульментьев), "Креатив" (Станислав Станьковский), "Натрюморт" (Игорь Крюков") и "Окружающий мир и дикая природа" (Анастасия Каминская).

Всего в 10 номинациях победили представители Австралии, Аргентины, Великобритании, Италии, Китая, Колумбии. Среди них будет выбран победитель "Открытого конкурса", имя которого будет названо 9 июня. В этот же день будут оглашены победители в "Профессиональном конкурсе", "Молодежном конкурсе" и "Студенческом конкурсе".

Теги
АвстралияАргентинаВеликобританияИталияКолумбияРоссияКитай
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