Число заразившихся коронавирусом работников ракетно-космической отрасли возросло до 30

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Число работников российской ракетно-космической отрасли, у которых обнаружили коронавирус, возросло до 30. Об этом написал на своей странице в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Что делать и чего ждать?

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10:00 15 апреля 2020 [года]: всего заболевших - 30, выздоровело - 4", - написал Рогозин.

Девять дней назад только у девяти сотрудников предприятий Роскосмоса был обнаружен коронавирус. Все они находились на лечении.

Ранее Рогозин во время прошедшего по видеосвязи совещания у президента РФ Владимира Путина сообщил, что некоторые предприятия Роскосмоса из-за пандемии коронавируса столкнулись с дополнительными расходами, в том числе на поддержание производств.