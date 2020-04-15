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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом работников ракетно-космической отрасли возросло до 30

Девять дней назад только у девяти сотрудников предприятий Роскосмоса был обнаружен коронавирус
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Число работников российской ракетно-космической отрасли, у которых обнаружили коронавирус, возросло до 30. Об этом написал на своей странице в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10:00 15 апреля 2020 [года]: всего заболевших - 30, выздоровело - 4", - написал Рогозин.

Девять дней назад только у девяти сотрудников предприятий Роскосмоса был обнаружен коронавирус. Все они находились на лечении.

Ранее Рогозин во время прошедшего по видеосвязи совещания у президента РФ Владимира Путина сообщил, что некоторые предприятия Роскосмоса из-за пандемии коронавируса столкнулись с дополнительными расходами, в том числе на поддержание производств.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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