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Пандемия коронавируса нового типа

Житель Ульяновска оштрафован за фейк о коронавирусе

Мужчина написал под постом главы региона Сергея Морозова в соцсети о заражении и госпитализации нескольких десятков военнослужащих

УЛЬЯНОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Житель Ульяновска привлечен к административной ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Мужчина написал под постом главы региона Сергея Морозова в соцсети о заражении и госпитализации нескольких десятков военнослужащих. Об этом сообщили журналистам в региональном штабе по ситуации с коронавирусом.

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"Ульяновец привлечен к административной ответственности, в его отношении составлен протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Теперь нарушитель должен будет выплатить штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей", - сообщили в штабе.

Мужчина под постом губернатора Сергея Морозова в соцсети "ВКонтакте" написал, что в Центральную городскую клиническую больницу в Ульяновске были госпитализированы 60 десантников, семеро из которых умерли. "Эта информация не соответствует действительности", - уточнили в оперативном штабе.

В Ульяновской области на 15 апреля зафиксировано 104 случая заражения коронавирусом, два человека выздоровели.

Теги
РоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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