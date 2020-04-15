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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков: полицейских в Москве не будут наказывать за очереди при проверке пропусков

Пресс-секретарь президента также объяснил введение временных пропусков недисциплинированностью жителей столицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Наказания для московских чиновников и силовиков за непреднамеренное создание скопления людей при проверке пропусков не предусматривается. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В настоящее время они [наказания] никак не оговариваются и не предусматриваются", - сказал он.

Отвечая на вопрос, нужны ли наказания за ошибки, допущенные при организации пропускного режима, Песков заметил, что "в случае, если будут создаваться какие-то преднамеренные затруднения, то безусловно". "Но говорить о том, что это кому-то в голову может прийти, мне кажется, не приходится", - добавил представитель Кремля. Песков затруднился оценить эффект от введенного режима самоизоляции, пояснив, что пока не может назвать какие-либо данные на этот счет. "Нет, пока не могу", - ответил он.

Пресс-секретарь президента объяснил введение временных пропусков в Москве недисциплинированностью жителей и гостей столицы. Отвечая на вопросы журналистов в среду, представитель Кремля напомнил, что принятие тех или иных мер для предотвращения распространения коронавируса относится к полномочиям региональных властей, "каждый регион самостоятельно принимает решения".

"В настоящий момент система здравоохранения Москвы столкнулась с наибольшей нагрузкой, и, к большому сожалению, москвичи и гости столицы, в эти дни не столь желанные, не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции", - отметил Песков. Он уверен: "Только это вынудило московские власти пойти на введение пропусков". На его взгляд, "ситуация абсолютно очевидная, цель одна - действительно обеспечить режим самоизоляции, который позволит выйти сначала на плато и потом уже перейти к периоду спада эпидемиологической угрозы".

Пресс-секретарь президента уверен, что трудности первого утра в Москве после введения пропусков - временные, ситуация исправится. При этом он признал, что возникшие проблемы нежелательны в период распространения коронавируса, с ними стараются справиться столичные власти.

"Делать какие-то выводы и спешить с выводами на основании первого утра после того, как пропуска заработали, мы считаем неправильным", - заявил Песков. Он согласился с тем, что трудности в передвижениях по городу и с проверкой пропусков возможны. "Проблема в недисциплинированности", - считает представитель Кремля. "[Ситуация] наладится и, мы надеемся, эффективно сработает", - отметил пресс-секретарь президента.

По его мнению, "необходимо наработать алгоритм действий". "Существует задача обеспечения пропускного режима, вторая задача - сделать это так, чтобы минимизировать проблемы, которые возникают", - объяснил Песков, добавив, что сразу справиться с этими задачами трудно. На его взгляд, сейчас "происходит отладка" режима действия пропусков. Говоря о скоплениях людей, возникших утром на некоторых входах в метро, представитель Кремля признал, что "это плохо, это опасно, это очень нежелательно и это именно то, что сейчас стараются предотвратить московские власти".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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