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Пандемия коронавируса нового типа

Информсистема Минздрава станет единственным источником данных о пациентах с COVID-19

Отмечается, что данный ресурс поможет собрать все необходимую информацию в одном месте
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© Сергей Красноухов/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Информационная система Минздрава России, которая содержит данные о людях с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией и случаях внебольничных пневмоний, станет единственным достоверным источником информации о данной категории пациентов. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

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"В настоящее время около 6 тысяч сотрудников из почти тысячи медицинских организаций в 84 субъектах РФ вносят сведения в единую информационную систему учета пациентов с COVID-19 и пневмониями, что дает возможность осуществлять мониторинг ситуации с заболеваемостью <...> и практически, в режиме реального времени, проводить анализ распространения COVID-19 на всей территории РФ. После окончания актуализации данных в информационной системе и полного вовлечения в процесс ввода данных о пациентах всех субъектов РФ, она станет единым источником достоверных данных о пациентах с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что данный ресурс поможет собрать все необходимую информацию в одном месте, что обеспечит возможность принятия своевременных и обоснованных решений, моделирования ситуации, а также позволит строить прогнозы развития эпидемического процесса.

"Очень важно, что использование системы может существенно снизить объем отчетной документации, сводок, извещений, которые медицинские организации, и так испытывающие дефицит кадров, пока вынуждены собирать и отправлять в различные инстанции. Накопленные в системе данные о методах диагностики и лечения помогают оперативно разрабатывать и реализовывать на практике наиболее эффективные алгоритмы оказания медицинской помощи", - сказал генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Олег Карпов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.

О запуске информационной системы Минздрав сообщил в начале апреля. Как пояснили в министерстве, информацию о пациентах в базу вносят все медорганизации, оказывающие помощь таким пациентам с коронавирусом, а также федеральные органы исполнительной власти. "На основе получаемых из информационной системы данных формируется отчет, который доступен федеральным дистанционным консультативным центрам анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний", - говорится в сообщении.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24490 случаев заражения, выздоровели 1986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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