ВЦИОМ: большинство россиян уверены, что лидерами становятся благодаря команде

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Половина жителей России считает, что лидерами можно стать при помощи правильно подобранной команды. Об этом свидетельствуют представленные в среду данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о лидерских качествах россиян и об их представлениях об идеальном руководителе.

"Помочь стать человеку лидером, в первую очередь, может правильно подобранная команда (50% опрошенных), а также особые личные качества и таланты (38%), знания и специальное образование (35%), опыт (33%). Меньше россиян считают, что помогают деньги (17%) или связи (16%)", - отмечают авторы исследования.

Две трети россиян согласны, что руководить людьми успешно могут только те, кто от природы наделен лидерскими качествами (64%). Треть, напротив, считают, что руководить может каждый, а необходимые для этого качества можно развить (30%).

Выступают или выступали в роли лидера 15% россиян, эта доля вернулась к значениям 1989 года (16%, данные получены по репрезентативной всесоюзной выборке). "Не видят себя в роли лидера и не хотели бы им быть 42% наших соотечественников. Также 5% сообщают, что им не приходилось выступать в роли лидера, хотя и хотелось бы", - отмечается в исследовании.

Качества руководителя

Под руководством "жесткого властного человека" доводилось работать 52% опрошенных россиян, среди них 24% считают, что для дела нужно подчиняться любому руководителю, а 28% старались освободиться от такого руководителя. Не сталкивались с такими руководителями 45% соотечественников.

На вопрос, если бы была возможность выбирать себе начальника, россияне скорее предпочли спокойного руководителя, нежели эмоционального - 73% против 7%

Каждый второй отдает предпочтение склонному к нововведениям начальнику по сравнению с консервативным (53% и 12%). Строгий руководитель импонирует россиянам более, чем мягкий (48% и 10%), а для 42% это не принципиально. Также для каждого второго не важен и возраст начальника (50%), а 45% предпочли бы зрелого молодому (5%). Две трети россиян говорят, что пол руководителя для них не важен (66%), мужчину бы предпочли 30% а женщину - 4%. Вероисповедание руководителя не интересует три четверти граждан (73%).

Национальность руководителя не имеет никакого значения для 76% россиян, хотя каждый четвертый предпочел бы руководителя своей национальности (24%).

Говоря о качествах идеального руководителя, 22% назвали честность и правдивость. Также важны грамотность и компетентность, образованность (19%), забота о сотрудниках (15%), справедливость (11%), целеустремленность и амбициозность вкупе с ответственностью (по 7%).

Инициативный всероссийский опрос проведен 9 апреля, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.