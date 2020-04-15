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Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву 18 апреля

Передача огня в другие храмы будет возможна после окончания режима самоизоляции

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Фонд Андрея Первозванного 18 апреля доставит Благодатный огонь из Израиля в московский храм Христа Спасителя. Передача огня в другие храмы будет возможна после окончания режима самоизоляции, сообщили в среду в фонде.

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"По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 18 апреля 2020 года Фонд Андрея Первозванного принесет в Москву Благодатный огонь. Фонд осуществляет эту миссию с 2003 года. <...> Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит лампады с Благодатным огнем в Москву к патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя", - говорится в сообщении.

В фонде обратили внимание, что из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в столичном аэропорту Внуково не будет, а его передача в другие храмы будет возможна после отмены режима самоизоляции. О храмах, в которых можно будет получить частицу Благодатного огня, будет объявлено дополнительно.

"В этом году на Святую Землю отправятся несколько руководителей и сотрудников Фонда Андрея Первозванного. Мы будем ждать на борту самолета, когда лампады с Благодатным огнем будут доставлены сотрудником российского посольства из Иерусалима в аэропорт Бен Гурион. Мы благодарны нашему дипломатическому представительству в Государстве Израиль за то, что в сложившихся обстоятельствах наши дипломаты пошли навстречу и оказали содействие в принесении Благодатного огня на борт нашего самолета", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщил глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор, церемония пройдет "без присутствия паломников" и с "ограниченным количеством участников" из-за мер по предотвращению распространения коронавируса. После схождения представители Греческой православной церкви доставят огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его получат представители посольств или другие уполномоченные лица. Затем делегации доставят огонь из Иерусалима в аэропорт Бен-Гурион, где его передадут представителям соответствующих стран.

Каждый год накануне Пасхи в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня - в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. В этот момент чудесным образом загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса Христа. Верующие полагают, что если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен. Храм Воскресения Христова - главная святыня христианского мира, считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно священному писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. В 2020 году Пасха приходится на 19 апреля.

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